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Haberler Teknoloji

Samsung'un kârında çip düşüşü

Çip fiyatlarında yaşanan gerileme sebebiyle Samsung'un faaliyet kârı ilk çeyrekte yüzde 95 gerileyerek 14 yılın en düşük seviyesine düştü. Firmanın söz konusu dönemde net kârı da yüzde 86 düşerek 1.2 milyar dolar oldu

Giriş: 27.04.2023 - 08:33 | Güncelleme: ABONE OL
Samsung'un kârında çip düşüşü
HABERTURK.COM

Koreli teknoloji üreticisi Samsung Electronics 2023 Ocak-Mart dönemine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Buna göre firmanın söz konusu çeyrekte cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 azalarak 63.75 trilyon Kore Wonu (47.6 milyar dolar) oldu.

Firmanın faaliyet kârı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 95'lük düşüşle 640 milyar wona (478.5 milyon dolar) düştü. Bu, son 14 yılın en düşük faaliyet kârı olarak kayıtlara geçti.

Samsung'un ilk çeyrekteki net kârı da yıllık yüzde 86'lık düşüşle 1.57 trilyon won (1.2 milyar dolar) olarak açıklandı.

ZARAR AÇIKLADI

Samsung'un kârındaki düşüşte çip fiyatlarında yaşanan yaklaşık yüzde 70'lik gerileme etkili oldu. Firmanın çip bölümü geçen yılın ilk 3 ayında 8.45 trilyon won kâr ederken bu yıl ilk çeyrekte 4.58 trilyon won zarar açıkladı.

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