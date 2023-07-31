Samsung'dan oyunculara özel portal

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Oyun odaklı yeni çevrimiçi mağaza, Samsung Game Portal'ı aralarında Türkiye'nin de bulunduğu, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Brezilya'dan başlayarak dünya çapında 30'dan fazla ülkede firmanın internet sitesi üzerinden kullanıma sundu. Game Portal'ın; oyuncular için akıllı telefonlar, TV'ler, oyun monitörleri ve yüksek performanslı SSD'ler gibi ürünlere göz atma ve satın alma kolaylığını önemli ölçüde artırmak üzere tasarlanan, pek çok oyunu bir arada sunan bir çevrimiçi mağaza olduğu açıklandı. Bunun yanı sıra kişilerin tercihlerine ve deneyimlerine göre özelleştirilen oyunla ilgili çeşitli içerikleri de tek bir yerde sunduğu belirtiliyor.

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"Y VE Z KUŞAĞI İÇİN SADECE EĞLENCE DEĞİL"

Samsung Electronics D2C Merkezi Başkan Yardımcısı Evelyn Kim, “Oyun, özellikle Y kuşağı ve Z kuşağı için sadece eğlence değil, tüketicilerin yaşam tarzının önemli bir parçası haline geldi. Oyunla ilgili ürünleri satın almayı keyifli ve kolay hale getiren bir ortam sağlayarak müşterilere satın almadan kullanıma kadar üstün bir oyun deneyimi sunmak için çeşitli girişimler uygulayacağız” ifadelerini kullandı.

Portalda yer alacak önemli ürünler arasında, yüksek performanslı Galaxy Snapdragon® 8 2. Nesil Mobil Platformu ve 5000mAh bataryasıyla mobil oyunlar için optimize edilmiş Galaxy S23 Ultra; Samsung Gaming Hub aracılığıyla kullanıcıların ayrı bir konsol olmadan bulut oyunlarının keyfini çıkarmasını sağlayan Neo QLED TV (erişim ülkelere göre değişiklik göstermektedir) ve 49 inç kavisli OLED ekranıyla etkileyici bir oyun deneyimi sunan Odyssey OLED G9 monitör yer alıyor. Bir diğer etkileyici ürün ise PlayStation ve DirectStorage PC oyunlarının daha hızlı yüklenmesi için 7.450 ve 6.900 MB/s'ye varan sıralı okuma ve yazma hızları sunan 990 PRO SSD.

OYUN SEKTÖRÜ HER GEÇEN GÜN BÜYÜYOR

2021 yılında, küresel çapta profesyonel hizmetler sunan Accenture şirketi, oyunlarla ilgili aydınlatıcı bir çalışma yayımlamıştı. Bu çalışma, oyun oynayan kişilerin yarısının oyun oynamak için birden fazla cihaz kullanan, çapraz platform oyuncuları olduğunu ve haftada ortalama 16 saat oyun oynamanın yanı sıra haftada 8 saat oyunla ilgili video içeriği izlediklerini ve haftada 6 saat de oyunla ilgili topluluklara katıldıklarını ortaya koyuyordu.

Oyun sektörü büyümeye devam eden birkaç sektörden biri. Bu trendi dikkate alan Koreli üretici, oyunla ilgili ürün ve hizmetlerinin rekabet gücünü artırmak da dahil olmak üzere sektördeki liderliğini güçlendirmek için çeşitli faaliyetlerde bulunuyor. Bu yönde atılmış önemli bir adım olan Samsung Game Portal'ın açılışı, önümüzdeki günlerde bu alandaki yeniliklerin de artabileceğini de vurguluyor.