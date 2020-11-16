Samsun mantısı nasıl yapılır? Samsun mantısı tarifi nedir? Sorusu merak konusu oldu. Her yöreğe farklı çeşitlerle sofralara sunulan mantı, Samsun'da da farklı bir lezzetle karşımıza çıkıyor. İşte Samsun mantısı için gerekli malzemeler



SAMSUN MANTISI TARİFİ

800 gram un (7 su bardağı)

2 adet yumurta

Alabildiğinde ılık su

Tuz

İç harcı için:

500 gram dana kıyma (siniri alınmış)

2 adet kuru soğan

Karabiber

Tuz

SAMSUN MANTISI NASIL YAPILIR?

Öncelikle bir kabın içinde hamur malzemelerini karıştırın. Orta sertlikte bir hamur elde edin.

Hazırladığınız hamurdan orta büyüklükte bezeler kopartın ve üzerini temiz bezle örterek 20 dakika dinlendirin.

Kıymanın içine ince ince doğranmış soğan, tuz ve karabiberi ekleyerek elinizde harmanlayın.

Dinlenen hamur bezelerini yaklaşık 50 cm çapında açın.

Açtığınız hamurları 3-4 cm olacak şekilde kesin.

Hamurların orta kısmına iç harçtan ekleyin.

Hamurları üçgen şeklinde kapatın ve iki uçtan birleştirin.

Hazırlanan mantılar un serpilmiş geniş tepside tüm mantılar yapılana kadar bekletilir.

Tencereye su konulur ve kaynayana kadar pişirilir.

Mantılar suyun içerisine atılır ve pişirilir. Pişirme esnasında yukarı çıkan mantılar kaşık yardımıyla aşağı itilir.

Pişen mantılar suyun altından geçirildikten sonra süzülür ve servis tabağına alınır.

Samsun mantısını, sarımsaklı yoğurt eşliğinde servis edebilirsiniz.

Cevizle servis etmek için; Geniş servis tabağını hafifçe yağlayın.

Tabana ince dövülmüş ceviz serpiştirin. Üzerine mantıları ekleyin.

Önceden hazırlanmış tereyağlı sos ve ceviz parçaları eklenerek servis edilir. Afiyet olsun.