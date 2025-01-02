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        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun haberleri: 7 yaşındaki Hazal Yavuz'un ölümü kahretti | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        7 yaşındaki Hazal'ın ölümü kahretti!

        Samsun'da, odun közünden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen 7 yaşındaki Hazal Yavuz hayatını kaybetti. Ablası, 24 yaşındaki Bahar Yavuz ise hastanede tedaviye alındı. Abla Yavuz'un durumunun ciddi olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 11:35 Güncelleme: 02.01.2025 - 11:36
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        7 yaşındaki Hazal'ın ölümü kahretti!
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        Samsun'un Tekkeköy ilçesi Fındıcak Mahallesi'nde, dün Hazal Yavuz (7) ile ablası Bahar Yavuz (24) uyudukları sırada, odun közünden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

        İKİ KARDEŞ HASTANEYE KALDIRILDI

        DHA'daki habere göre ihbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan 2 kardeş, ilk müdahalesinin ardından hastanelere götürüldü.

        HAZAL KURTARILAMADI, ABLASININ DURUMU CİDDİ

        Hazal Yavuz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti; Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Bahar Yavuz'un durumu da ciddiyetini koruyor.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Samsun
        #Son dakika haberler
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