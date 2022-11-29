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Samsun Devlet Opera ve Balesi'nden Müze Konseri serisi

Giriş: 29.11.2022 - 11:43 | Güncelleme: ABONE OL
Samsun Devlet Opera ve Balesi'nden Müze Konseri serisi

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) şehir kültürünün dinamiklerini müzikle zenginleştirmek amacıyla Müze Konseri serisini başlatıyor

AA

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Müze konseriyle sanatseverlerle buluşacak.

SAMDOB, şehir kültürünün dinamiklerini müzikle zenginleştirmek amacıyla opera sahnesinden farklı mekanlarda gerçekleşmesi planlanan yeni projelerin ilki olarak, müze konseri düzenleyecek.

Müze Konseri konser serisiyle yüzyılların ruhunu ve dokusunu taşıyan somut eserlerin ve mekanların oluşturduğu atmosferi müziğin ruhuyla birleştirmeyi amaçlayan SAMDOB, ilk konserini Samsun Cerrahi El Aletleri ve Sağlık Müzesi'nde gerçekleştirecek.

Konserde Diego Moccia piyanist, opera sanatçıları Seda Ortaç, Ari Edirne ve Murat Göçken sevilen opera eserlerinden seçkin aryalar ve düetlerle dinleyiciyle buluşacak. Konser, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli dinleyiciler için ücretsiz olacak.

Samsun Cerrahi El Aletleri ve Sağlık Müzesi'nde gerçekleştirilecek konser, 2 Aralık Cuma günü saat 20.00’de başlayacak.

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