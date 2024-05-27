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        Haberler Gündem Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yatak fabrikasında yangın çıktı

        Samsun'da yatak fabrikasında yangın çıktı

        Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi Şabanoğlu Mahallesi'nde bulunan bir yatak fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yatak fabrikasında çıkan, daha sonra klima ve sünger fabrikalarına da sıçrayan yangın kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 22:54 Güncelleme: 28.05.2024 - 01:00
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        Samsun'da fabrika yangını
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        Organize Sanayi Bölgesi Şabanoğlu Mahallesi'nde bir yatak fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Fabrika çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede büyüyen, klima ve sünger fabrikalarına da sıçrayan yangına ekipler müdahale etti.

        Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş da bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.

        EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

        Vali Tavlı, AA muhabirine, yangına tüm ekiplerin müdahale ettiğini belirterek, "Herhangi bir can kaybı ve mahsur kalma olmadı. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile emniyetin TOMA'ları yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor. İlçelerdeki itfaiye ekipleri de çalışmalara destek veriyor. Su ihtiyacına karşı su tankerleri de olay yerinde hazır bekletiliyor." dedi.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Falcı, yangının çıkış sebebinin araştırıldığını ifade ederek, "Saat 9.00 civarında ihbar bize düştü. Tekkeköy OSB, merkez ve diğer ilçelerden yaklaşık 16-17 araçla yangına müdahale ettik. Orman İşletme, Samsun Çarşamba Havalimanı ve Ordu Büyükşehir bize yardıma geldi. Şu an kontrol altında soğutma çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

        Falcı, yatak ve klima fabrikasındaki yangının söndürüldüğünü sünger fabrikasında ise ekiplerin soğutma çalışmalarını sürdüğünü belirtti.

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        #Samsun
        #Tekkeköy
        #haberler
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