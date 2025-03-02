Polisten kaçarken kaza yapan alkollü sürücüye para cezası
Samsun'un Bafra ilçesinde polisten kaçarken kaza yapan alkollü sürücüye 11 bin 622 lira ceza uygulandı
Polisin "dur" ihtarında bulunduğu sürücü Ali Furkan T. (28), otomobiliyle kaçmaya başladı.
Araç, Kemal Paşa Mahallesi Kahraman 5'inci Sokak'ta elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrik direği yıkıldı, su borusu patladı.
Ekiplerce yakalanan sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan sürücünün ehliyetine ikinci kez alkollü araç kullanmaktan 2 yıl el konulduğu ve 11 bin 622 lira ceza uygulandığı öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.