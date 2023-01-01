Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı! 6 yaralı

Yeşilırmak Mahallesi DSİ Kavşağı’nda Samsun istikametine seyreden Adem Ş. idaresindeki hafif ticari araç ile aynı yönde giden Hasan G. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Kazada sürücülerin yanı sıra hafif ticari araçtaki Kadriye Ö, Taner Ş. ve Elvan Ş. ile otomobildeki Mert A. yaralandı.

Yaralılar haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araçtan fırlayan ve durumu ağır olan Kadriye Ö, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.