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        Haberler Gündem Samsun'da kavga ihbarına giden polisler sürprizle karşılaştı - Güncel haberler

        Samsun'da kavga ihbarına giden polisler sürprizle karşılaştı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde gençler, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla "sahte ihbar"da bulunarak çağırdıkları polislere pasta ikram etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 00:10 Güncelleme: 06.04.2025 - 00:10
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        İhbara gittiler! Sürprizle karşılaştılar
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        Kışla Mahallesi Atakent Sokak'ta kavga ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi.

        Olay yerine gelen polisler, gençlerin pasta sürpriziyle karşılaştı.

        Polis aracını meşale yakarak karşılayan gençler, daha sonra polislerle pasta ikram ederek 10 Nisan Polis Haftası'nı kutladı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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