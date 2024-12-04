Samsun'da kaçak ve sahte içki operasyonunda 13 zanlı yakalandı
Samsun'da düzenlenen kaçak ve sahte içki operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde belirlenen adreslere kaçak ve sahte içki operasyonu düzenledi.
Adreslerde arama yapan ekipler, 18 şişe gümrük kaçağı içki, 700 paket sigara, 10 cep telefonu, 42 telefon aksesuarı ile ruhsatsız tabanca, 94 tabanca fişeği, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve muşta ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli emniyete götürüldü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.