Samsun'da Onur Anıtı Atatürk Heykeli'ne halatlı saldırı yapıldı. Saldırı sonrası Samsun başta olmak üzere yurdun dört bir yanında yapılan saldırıya tepki gösterildi. Onur Anıtı önünde protesto eylemi yapılırken bir grup da olası saldırılara karşı anıtın bulunduğu parkta nöbet tutulmaya başladı. Olayın duyulmasının ardından adli mercilerce soruşturma başlatıldı. Peki, soruşturma sonucunda yakalanan iki zanlı tutuklandı mı? İşte cevabı...