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Samsun'da Atatürk Heykeli'ne (Onur Anıtı) saldıranlar tutuklandı mı? Son dakika gelişmesi var!

Samsun'da Atatürk Heykeli'ne halatla saldıranlar yakalandı mı? Türjkiye'yi ayağa kaldıran saldırı sonrasında Onur Anıtı önünde eylemler yapılmış nöbetler tutulmuştu. Olayla ilgili de adli soruşturma başlatılmıştı. Peki, Samsun'da Atatürk Heykeli'ne saldıranlar tutuklandı mı? İşte merak edilen soruların cevabı...

05.02.2022 - 14:19 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Samsun'da Onur Anıtı Atatürk Heykeli'ne halatlı saldırı yapıldı. Saldırı sonrası Samsun başta olmak üzere yurdun dört bir yanında yapılan saldırıya tepki gösterildi. Onur Anıtı önünde protesto eylemi yapılırken bir grup da olası saldırılara karşı anıtın bulunduğu parkta nöbet tutulmaya başladı. Olayın duyulmasının ardından adli mercilerce soruşturma başlatıldı. Peki, soruşturma sonucunda yakalanan iki zanlı tutuklandı mı? İşte cevabı...

  • SAMSUN'DA NE OLDU?

    Dün sabah 08.00 sularında iki kişi, İlkadım ilçesindeki Atatürk Parkı'nda yer alan milli mücadelenin simge eserlerinden Onur Anıtı'na halat bağlayıp çekmeye çalıştı. Çirkin saldırıyı gerçekleştirenler, çevredekilerin tepkisi üzerine kaçtı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, şüphelilerin kaçtığı aracın plakasını tespit etti ve aramaya başladı.

  • Öte yandan sosyal medyada heykelin üzerinde halatları tutan beyaz tulumlu kişinin saldırgan olduğu iddia edilse de iddianın kısa süre içerisinde asılsız olduğu ortaya çıktı. Heykel üzerinde halatları tutan beyaz tutulumlu görevlinin saldırı sonrası halatları anıttan sökmeye çalıştığı, saldırı ve saldırganlarla ise kesinlikle bir bağının olmadığı öğrenildi.

  • SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE

    Saldırının yankıları sosyal medyada da gün boyu devam etti. #Samsun, Onur Anıtı, Atatürk isimleri ve etiketleri "trending topic" listesini doldururken siyasetten, sanat ve spor dünyasına kadar toplumun çeşitli kesimlerinden tepki yağdı.

     

     

  • ANIT ÖNÜNDE ORTAK AÇIKLAMA

    Daha sonra AK Parti, MHP ve BBP Samsun İl başkanlıklarınca Atatürk Anıtı önünde ortak basın açıklaması yapıldı. AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu okuduğu metinde "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hepimizin ortak değeridir. Samsun meşale bir şehirdir. Bu şehri ve benzeri şehirleri provokatif eylemlerle gündeme getirme ve huzur bozma girişimleri milletimizin ferasetiyle boşa çıkacaktır. Bu menfur eylemi şiddetle kınıyoruz" denildi.

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