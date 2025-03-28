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        Haberler Yaşam Samsun'da 8 asırlık tarihi çivisiz ahşap camide restorasyon çalışmaları başladı

        Samsun'da 8 asırlık tarihi çivisiz ahşap camide restorasyon çalışmaları başladı

        Samsun'un Terme ilçesinde Danişmentliler dönemine ait yaklaşık 800 yıllık tarihi çivisiz ahşap camide restorasyon çalışmaları başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 10:10 Güncelleme: 28.03.2025 - 10:10
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        8 asırlık tarihi çivisiz ahşap camide restorasyon
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        Samsun'un Terme ilçesine bağlı Yenicamii Mahallesi'nde yer alan tarihi caminin korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla yapının özgün dokusuna zarar vermeden güçlendirme ve restore işlemleri başlatıldı.

        İlçenin en eski camilerinden biri olarak bilinen ve uzun yıllar bayram ve Cuma namazlarında kullanılan Danişmentliler dönemine ait mimari özellikler taşıyan çivisiz ahşap camiinin restorasyonu, Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştiriliyor.

        Kültürel miras niteliği taşıyan camii, tabanı taşlar ile belirli bir yüksekliğe kaldırılmış ahşap unsurların birbirine geçme sütunların tekniğine sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

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        Restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, yaptığı açıklamada, caminin çevre düzenlemesinin de proje kapsamında ele alınarak ziyaretçiler için daha uygun hale getirileceğini kaydetti.

        İlçenin tarihi mirasına sahip çıkmanın önemine vurgu yapan Kul, "Çivisiz ahşap cami, geçmişten günümüze ulaşan önemli kültürel bir miras. Burası sadece bir ibadet yeri olmamakla beraber aynı zamanda geçmişimizin tarihi ve manevi izlerini taşıyan kıymetli bir yapı. Amacımız, tarihi dokuyu koruyarak camimizi hem ibadet hem de kültürel miras açısından en iyi şekilde geleceğe taşımak" dedi.

        Restorasyon çalışmalarıyla birlikte caminin güzelliklerinin ortaya çıkmaya başladığını ifade eden Kul, şunları kaydetti:

        "Birbirine geçirilmiş çivisiz ve tek parçalarla kerestelerle yapılmış, penceresi dahi birbirine geçmeli ve ahşaptan yapılmış bir camii. Terme'de taban suyu olduğu için caminin altındaki taş ve kayalardan anlaşıldığı üzere yerden yükseltme yapılarak inşa edilmiş. Tarihçesi olarak Danişmentliler döneminde yapılan bir cami olduğunu biliyoruz. Çünkü caminin etrafında yer alan mezarlıklar Danişmentlilere ait bir mezarlık. Restorasyondan sonra yapılacak araştırmalarla buranın gerçek tarihi kimliğini ortaya çıkaracak. Ahşap çivisiz camii, restore edilerek en güzel şekilde gelecek nesillere devretmeyi planlıyoruz. İnşallah burayı koruyarak gelecek nesillere aktarılmasını ve onların da burayı görmelerini sağlayacağız."

        Yenicami mahallesi muhtarı Cengiz Keleş, restorasyon çalışmalarına verdiği destekten dolayı Terme Belediye Başkanı Şenol Kul'a teşekkür etti.

        Keleş, "Biz, bir tarihi ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Allah nasip ederse zamanından günümüze kadar gelmiş, bizden sonraki nesillere bırakmak için çaba gösteriyoruz" diye konuştu.

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        #Çivisiz ahşap cami
        #Samsun
        #Terme
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