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        Haberler Gündem Samsun'da 35 bin 264 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 4 zanlı yakalandı - Güncel haberler

        Samsun'da 35 bin 264 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 4 zanlı yakalandı

        Samsun'un merkez Atakum ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 35 bin 264 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 23:22 Güncelleme: 18.12.2024 - 23:22
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4 zanlının uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Atakum ve İlkadım ilçesinde belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, ikamet ve araçlarda yaptıkları aramada 35 bin 264 sentetik ecza hapı ele geçirdi.

        Gözaltına alınan A.Ö. (27), B.B. (29), D.K. (24) ve P.B. (20) emniyete götürüldü. ​​​​​

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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