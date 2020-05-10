Samsun Büyükşehir Belediyesinden annelere sürpriz

AA

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca kadın personelden oluşturulan ekip, annelere güzel bir sürpriz hazırladı. Tespit edilen en yaşlı anneler çat kapı ziyaret edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in talimatıyla harekete geçen ekipler, sürpriz yaptıkları annelere çiçek ve hediyeler takdim etti.

Liman Mahallesi Öğretmenler Caddesi'nde ikamet eden 90 yaşındaki Hava Ersayın, sürpriz karşısında çok duygulandığını belirterek belediye yönetimine ve personeline teşekkür etti.

Cedit Mahallesi'nde oturan 94 yaşındaki Dursune Kotan ise "Allah hepinizden razı olsun. Allah sizlere hayırlı ve uzun ömürler nasip etsin. Bizleri unutmayarak ziyaret ettiğiniz için çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.