Tekkek\u00f6y il\u00e7esinde ya\u015fayan Tok, g\u00fcrgen, \u00e7am, kavak ve farkl\u0131 a\u011fa\u00e7lar\u0131 \u00e7ocuklar i\u00e7in oyunca\u011fa d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcr\u00fcyor.Gepetto ustan\u0131n Pinokyo su, Nasrettin Hoca, Karag\u00f6z ile Hacivat, at arabalar\u0131, topa\u00e7 gibi pek \u00e7ok oyuncak yapan Salih Tok, anne ve babalar\u0131n \u00e7ocuklar\u0131 i\u00e7in \u00e7izdi\u011fi ya da \u00e7ocukluklar\u0131nda oynad\u0131klar\u0131 oyuncaklara da \u015fekil veriyor.Tok, AA muhabirine, emekli olduktan sonra oyuncak at\u00f6lyesi kurarak bedensel engellilere oyuncak kurslar\u0131 verdi\u011fini s\u00f6yledi.Yapt\u0131\u011f\u0131 oyuncaklar\u0131n do\u011fa dostu oldu\u011funu anlatan Tok, \u00c7ocuklar\u0131n ki\u015fisel becerilerini art\u0131raca\u011f\u0131, bebeklerin dikkatini \u00e7ekebilen oyuncaklar. dedi.Anne babalar\u0131n kendi \u00e7izdikleri oyuncaklar i\u00e7in de sipari\u015f ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Tok, \u015funlar\u0131 dile getirdi: Baz\u0131 anne ve babalar kendi \u00e7ocukluklar\u0131nda oynad\u0131\u011f\u0131 ah\u015fap oyuncaklarla \u00e7ocuklar\u0131n\u0131n da oynamas\u0131n\u0131 istiyor. Modelini \u00e7izip bize getiriyor biz de yap\u0131yoruz. \u00d6zellikle soka\u011fa \u00e7\u0131kma k\u0131s\u0131tlamalar\u0131n\u0131n oldu\u011fu d\u00f6nemde \u00e7ok yo\u011fun ilgi vard\u0131. Aileler topa\u00e7, Hacivat ile Karag\u00f6z kuklalar\u0131 ve daha farkl\u0131 oyuncaklar\u0131 alarak \u00e7ocuklar\u0131yla vakit ge\u00e7iriyor. Bazen istedikleri havyan \u015fekillerini bize g\u00f6nderiyorlar. \u00d6rne\u011fin en son bir anne oyuncak ay\u0131 \u00e7izdi biz de onu yap\u0131p kendisine verece\u011fiz. A\u011fac\u0131n insan hayat\u0131nda b\u00fcy\u00fck \u00f6nemi oldu\u011funu vurgulayan Tok, ailelere \u00e7ocuklar\u0131yla a\u011fa\u00e7 dikerek fark\u0131ndal\u0131k olu\u015fturmalar\u0131 \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131nda da bulundu.