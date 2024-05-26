Şampiyonluk maçlarının VAR hakemleri açıklandı

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Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yaptığı atamaya göre; bu akşam Galatasaray'ın Konyaspor'a konuk olacağı ve Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u ağırlayacağı müsabakalarda yabancı VAR hakemleri görev yapacak.

GALATASARAY'A HOLLANDALI

Konyaspor - Galatasaray maçında Hollandalı Pol van Boekel VAR hakemi olacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki müsabakada AVAR olarak Abdullah Buğra Taşkınsoy, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Onur Özütoprak yer alacak..

FENERBAHÇE'YE İTALYAN

Fenerbahçe - İstanbulspor karşılaşmasında ise VAR görevinde İtalyan Marco Di Bello bulunacak. Ülker Stadı'ndaki maçta AVAR'da Mustafa İlker Coşkun, Abdullah Bora Özkara ve Koran Gençerler görev yapacak.

DÜŞME HATTINA DA YABANCI VAR Bu akşam saat 19.00 başlayacak olan günün diğer maçlarındaki VAR hakemleri ise şöyle: Pendikspor - Gaziantep FK: Helder Malheiro (Portekiz) Trabzonspor - Ankaragücü: Claudio Pereira (Portekiz) Hatayspor - Rizespor: Johann Pfeifer (Almanya) Adana Demirspor - Başakşehir: Bülent Birincioğlu Kasımpaşa - Beşiktaş: Ümit Öztürk