Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Türk futbolcu Arda Güler!
Real Madrid'in Borussia Dortmund'u 2-0 yenip kupaya uzandığı Şampiyonlar Ligi finalinin ardından milli futbolcu Arda Güler tarihe geçti. 19 yaşındaki genç yıldız, Devler Ligi şampiyonluğu yaşayan ilk Türk futbolcu oldu.
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UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund ile Real Madrid, Wembley Stadı'nda kozlarını paylaştı.
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Mücadeleden 2-0 galip ayrılan İspanyol devi Real Madrid, Avrupa'nın en büyük kupasını 15'inci kez müzesine götürdü.
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Eflatun-beyazlılarda forma giyen milli futbolcu Arda Güler, takımın elde ettiği bu zaferin ardından adını tarihe yazdırdı.
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19 yaşındaki genç yıldız, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan ilk Türk futbolcu oldu.
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Maç kadrosunda yer alan Arda Güler'e, teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından forma şansı ise verilmedi.
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SALİH ÖZCAN YIKILDI
Kaybeden taraf Borussia Dortmund'da forma giyen diğer milli futbolcumuz Salih Özcan ise büyük üzüntü yaşadı.
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Başarılı orta saha oyuncusu yedek kulübesinde başladığı karşılaşmada süre almadı.
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FİNALDE OYNAYAN İLK TÜRK YILDIRAY BAŞTÜRK
Şampiyonlar Ligi finalinde oynayan ilk Türk futbolcu 2001-2002 sezonunda Yıldıray Baştürk olmuştu. Baştürk, Bayer Leverkusen formasıyla Real Madrid'e karşı 90 dakika mücadele etmiş, İspanyol ekibi 2-1'lik skorla kupayı müzesine götürmüştü.
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HAMİT ALTINTOP'LU BAYERN, INTER'E BOYUN EĞDİ
Yıldıray Baştürk'ün ardından Şampiyonlar Ligi finalinde oynayan ikinci isim Hamit Altıntop'tu. 22 Mayıs 2010'da Inter'in Bayern Münih'i 2-0 mağlup ederek kupaya uzandığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Hamit Altıntop, 63 dakika sahada kalmıştı.
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NURİ ŞAHİN BU KEZ ANTRENÖR OLARAK ÜZÜLDÜ
Borussia Dortmund'un yardımcı antrenörü Nuri Şahin de sarı siyahlı ekiple daha önce futbolcu olarak yine Wembley Stadı'nda final heyecanını yaşamıştı. Nuri Şahin'in uzatma anlarında oyuna dahil olduğu mücadeleyi Bayern Münih, Mario Mandzukiç ve Arjen Robben'in golleriyle 2-1 kazanarak Avrupa'nın en büyüğü olmuştu. Nuri Şahin 11 yıl sonra bu kez Dortmund yardımcı antrenörü olarak çıktığı finalden boynu bükük ayrıldı.
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ARDA TURAN'LI ATLETICO, KUPAYI UZATMALARDA KAPTIRDI
2013-2014 sezonunda Atletico Madrid, Avrupa'nın bir numaralı kupasında finale yükselirken Arda Turan 9 maçta attığı 4 golle bu başarıda büyük pay sahibi olmuştu. Arda finalde sakatlığı nedeniyle forma giyemezken, Atletico Madrid, ezeli rakibi Real Madrid'e finalde 4-1 mağlup olarak ikincilikle yetinmişti.
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HAKAN ÇALHANOĞLU İSTANBUL'DA YIKILDI
Son olarak geçtiğimiz sezon Hakan Çalhanoğlu, Inter formasıyla İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan finalde Manchester City'e karşı mücadele etti. Çalhanoğlu finalde 84 dakika oynarken Manchester City tek golle kazanarak kupanın sahibi olmuştu.
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EMRE CAN BU KEZ İKİNCİ OLDU!
Öte yandan Türk asıllı Alman futbolculardan Mehmet Scholl 2001'de mutlu sona ulaşmıştı. Emre Can ise 2013'te Bayern Münih formasıyla Borussia Dortmund'a karşı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı. Emre Can, Borussia Dortmund formasıyla çıktığı ikinci Şampiyonlar Ligi finalinden ise üzgün ayrıldı.
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İlkay Gündoğan ise 2013'teki finalde Borussia Dortmund'la Bayern Münih'e karşı penaltıdan bir gol kaydetse de kupa sevinci yaşayamamıştı. Gündoğan, 90 dakika sahada kaldığı geçtiğimiz sezonki finalde Manchester City ile mutlu sona ulaşmayı başarmıştı.
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Bununla birlikte ülkemizde Galatasaray ve Beşiktaş formalarını giyen Berkant Göktan da 2001'de Devler Ligi’ni kazanan Bayern Münih'in kadrosunda olmasına rağmen turnuvada hiç şans bulamamıştı.
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