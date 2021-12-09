11. dakikada Burak Yılmaz, Lille'i Wolfsburg deplasmanında 1-0'lık üstünlüğe taşırken 72'de David, 77'de ise Angel Gomes farkı 3'e çıkardı. Wolfsburg 89'de Steffen ile farkı 2'ye indirse de kalan dakikalarda gol olmayınca Lille 3 gollü bir galibiyet alarak puanını 11'e yükseltti ve lider olarak son 16'ya kaldı.