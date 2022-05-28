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Şampiyonlar Ligi final maçı TV8 canlı izle | Liverpool Real Madrid maçı TV8 canlı yayın şifresiz izle ekranı!

Şampiyonlar Ligi final maçı TV8 canlı izle | Liverpool Real Madrid maçı TV8 canlı yayın izle

UEFA Şampiyonlar Ligi finali için aylardır beklenen zaman geldi. Şampiyonlar Ligi final maçı kapsamında Liverpool ve Real Madrid kozlarını paylaşacak. Bu akşam 22.00'de oynanacak mücadele öncesinde en çok araştırılan konulardan birisi de TV8 canlı yayın izle ekranı oldu. Bilindiği gibi, Şampiyonlar Ligi finali TV8'de şifresiz olarak canlı yayınlanacak. İşte, Liverpool Real Madrid Şampiyonlar Ligi finali TV8 canlı izle linki...

28.05.2022 - 14:39 | Güncelleme: ABONE OL

  • Şampiyonlar Ligi'nde beklenen gün geldi çattı. Bu akşam saatler 22.00'yi gösterdiğinde İngiliz devi Liverpool ile İspanyol devi Real Madrid karşı karşıya gelecek. Zorlu geçmesine kesin gözü ile bakılan mücadele öncesi TV8 canlı yayın izle konusuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Şampiyonlar Ligi finali TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak ve şifresiz olacak. Mücadeleyi televizyon başından takip edemeyecek olan futbolseverler, TV8 canlı izle linki ile bu dev karşılaşmayı internet üzerinden takip edebilir. İşte, 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool Real Madrid maçı TV8 canlı yayın izle linki...

  • LIVERPOOL REAL MADRID FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde, İngiltere'nin Liverpool takımı ile İspanyol ekibi Real Madrid, bugün TSİ 22.00'de Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta karşılaşacak. 

    Mücadele Exxen, TV8 ve TV 8.5'tan şifresiz olarak ekranlara gelecek.

    TV8 CANLI YAYIN EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • TV8 FREKANS BİLGİLERİ

    Türksat 4A Uydusu

    Frekans: 12356 MHz

    Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

    Symbol Rate: 7100 Ksym/s

    Fec: 2/3

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