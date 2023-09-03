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        Şampiyon Andrea Bonacorsi

        Afyonkarahisar'da düzenlenen FIM Dünya Motokros Şampiyonası'nda (MXGP) ikinci gün yarışları sürüyor. İtalyan Andrea Bonacorsi bitime bir yarış kala şampiyonluğunu ilan etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 14:51 Güncelleme: 03.09.2023 - 14:51
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        Şampiyon Andrea Bonacorsi
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        Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda, MXGP, Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2) ve Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) yarışları yapılıyor.

        MXGP'de Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) Yamaha'dan İtalyan Andrea Bonacorsi bitime bir yarış kala şampiyonluğunu ilan etti. Boracorsi'nin Avrupa'da bu sınıfta ilk şampiyonluğu oldu.

        Dünyanın en iyilerinin yarıştığı MXGP Türkiye organizasyonunun içinde yar alan Avrupa Motokros şampiyonu, 393 puanla Yamaha'dan İtalyan Andrea Bonacorsi oldu.

        Husqvarna'dan Hollandalı Kay Karssemakers 334 puanla ikinci, Fantic'ten Hollandalı Cas Valk ise 305 puanla üçüncü olarak tamamladı.

        Yarışın ardından ödül töreni düzenlendi.

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