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İsimlerin anlamı ve kökeni, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyulan bir adın anlamı da merak edip araştırılabilir. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilinmesi gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Sami isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

SAMİ ADININ ANLAMI NEDİR?

Sami ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Sami adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Sami isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

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SAMİ İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Sami ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

İşiten, duyan kimse.



Yüce, yüksek.

SAMİ ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Sami ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve Sami adını koymak caizdir.

SAMİ İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Sami ismini kullanan 46.478 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Sami ismini kullanan 7.073 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Sami ismini kullanan 2.692 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Sami ismini kullanan 2.628 kişi bulunmaktadır.

SAMİ İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Sami ismindekiler tam bir iş koliktirler. Enerjileri hiç bitmez. Uykuyla hiç işler yoktur. Oldukça sağlıklıdırlar. Evcimen insanlardır. Ev hayatını çok severler. Maddi durumlarına çok dikkat ederler. Hesapçı insanlardır.

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