REKLAM advertisement1

İsimlerin anlamı ve kökeni, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyulan bir adın anlamı da merak edip araştırılabilir. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilinmesi gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Piraye isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

PİRAYE ADININ ANLAMI NEDİR?

Piraye ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Piraye adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Piraye isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

REKLAM

PİRAYE İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Piraye ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Kavak ağacı.

Değerli süs, ziynet.

PİRAYE ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Piraye ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Piraye adını koymak caizdir.

PİRAYE İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Piraye ismini kullanan 1.590 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Piraye ismini kullanan 341 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Piraye ismini kullanan 226 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Piraye ismini kullanan 221 kişi bulunmaktadır.

PİRAYE İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Piraye adındakiler aşkı yaşayan nadir insanlardır. Aşk için yaşar ve aşk için ölürler adeta. Özgürlüklerine oldukça düşkündürler ve özgürlükleri için belirledikleri çizginin aşılmasını şiddetle reddederler. Hayatı ve yaşamayı çok severler. Dışarıda yalnız zaman geçirmektense arkadaşlarıyla zaman geçirmeyi tercih ederler. Toplu eğlencelere bayılırlar. Olaylara çok değişik pencerelerden bakarlar ve olayların değişik yönlerini görebilme ve değerlendirebilme yetenekleri vardır. Objektiflikten ayrılmazlar.

ÖNERİLEN VİDEO