SAMDOB sanatçılarından "Evde kal, sosyal mesafeni koru" çağrısı

SAMDOB sanatçıları, meydan okuma (challenge) akımı kapsamında evlerinde çektikleri görüntülerle klip hazırladı.

Balerin ve baletler birbirlerine bale ayakkabısı atarak, "Evde kal, sosyal mesafeni koru" masajı verdikleri klipi SAMDOB'un sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Uzun süredir sahneden uzak kalan sanatçıların evlerinde prova yaparken çektikleri görüntülerin de yer aldığı klip, eğlenceli anlar yaşatıyor.