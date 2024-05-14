Samandağ'da hortum kamerada
Kuvvetli yağışın etkili olduğu Hatay'ın Samandağ ilçesinde deniz üzerinde ortaya çıkan hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Giriş: 14.05.2024 - 09:27 Güncelleme: 14.05.2024 - 10:07
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Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağışla birlikte fırtına etkili oldu.
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Hatay'ın Samandağ ilçesi Çevlik Mahallesi'nde deniz üzerinde hortum oluştu.
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Çevredeki vatandaşlar hortumu, cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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Kısa süreli oluşan hortum bir süre sonra gözden kayboldu.
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