Şam ile SDG arasında ilk görüşme sonuçlandı: ABD sürece dahil oluyor | Dış Haberler

Şam ile SDG arasında ilk görüşme sonuçlandı: ABD sürece dahil oluyor | Dış Haberler

Sahadaki kaynaklara göre, Amerikan tarafı görüşmeler sırasında Suriye’de barış sürecine yüksek düzeyde katkı sağlamaya hazır olduklarını belirtti ve Suriye hükümetiyle yakın iş birliği içinde olacaklarını vurguladı. Ayrıca SDG’nin Şam yönetimiyle ilişkilerini güçlendirmesi gerektiğini ifade etti.

Görüşmelerin olumlu bir atmosferde geçtiği kaydedilirken, Suriye hükümet heyeti toplantıların ardından Haseke’den ayrıldı.

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SDG’ye yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, Mazlum Abdi’nin Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şera tarafından oluşturulan komiteyi kabul ettiğini duyurdu.

Görüşmelere, Kadın Savunma Birlikleri (YPJ) liderlerinden Rohilat Afrin ile Suriye hükümet heyetinden Hüseyin Selame de katıldı. Taraflar, ortak komitelerin çalışma mekanizmasını tartışırken, bu komitelerin Nisan başında faaliyete geçmesi planlandı.

Sahadaki kaynaklardan edinilen bilgilere göre, görüşmede anayasal süreç, hiçbir Suriyeli unsurun dışlanmaması gerekliliği ve ulusal birlik konuları ele alındı. Ayrıca taraflar, tam kapsamlı bir ateşkesin sağlanmasının siyasi çözüm açısından kritik olduğu konusunda mutabakata vardı.

Bu görüşmeler, 10 Mart’ta Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şera ile Mazlum Abdi arasında imzalanan tarihi anlaşmanın ardından gerçekleşti.

Anlaşmaya göre, SDG güçleri Suriye devlet kurumlarına entegre edilecek, böylece ülkenin toprak bütünlüğü korunarak bölünme girişimlerine karşı ortak hareket edilecek.