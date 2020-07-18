Salzburg Kulübü, 20 yaşındaki Fransız stoper Solet ile 30 Haziran 2025'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kariyerine Laval'da başlayan ve Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de görev alan Solet, 2018'de transfer olduğu Olympique Lyon'un A takımında 4 maçta forma giymişti.

Fransa basınında yer alan haberlerde, Salzburg'un Solet'nin bonservisi için 4,5 milyon avro ödediği öne sürüldü.