Salt'ın 2025 yılı programları açıklandı

Salt, yeni yılda da programlarıyla ziyaretçi ve kullanıcılarına özgür bir karşılaşma, araştırma ve ifade alanı sunmaya devam ediyor.

Türkiye’de kitap ve tasarım ilişkisini odağına alan Tasarımcının Notu sergisi 2 Şubat’a dek Salt Beyoğlu’nda ziyarete açık olacak. Lumbardhi Vakfı iş birliğinde düzenlenen ve Kosova ile Makedonya odağında Yugoslavya’da Türkçe konuşan topluluğun az bilinen tarihine ışık tutan Sosyalizme Tercüme ise 23 Şubat’a kadar Salt Galata’da yer alacak.

BBVA Vakfı iş birliğiyle düzenlenen Salt Sanatsal Araştırma ve Üretim Destek Programı kapsamında seçilen projeler, Mart-Haziran aylarında Salt Galata’da sunulacak. Sergide Sanatsal Araştırma Fonu kapsamında Aslı Uludağ’ın araştırma projesi Geothermalisms; Üretim Fonu kapsamında ise Ali Taptık’ın Looking at Osmanbey: Social and Spatial Entanglements of Fashion Trade ve Merve Mepa’nın An Interwoven Network: Threads and Trace projeleri yer alacak. Araştırma ve üretim için bir platform oluşturarak sanatçılar ile topluluklar arasındaki etkileşimi teşvik etmeyi amaçlayan Salt Sanatsal Araştırma ve Üretim Destek Programı’nın yeni dönem başvuruları ise yakında duyurulacak.