Salt'ın 2025 yılı programları açıklandı

Salt, yeni yılda da programlarıyla ziyaretçi ve kullanıcılarına özgür bir karşılaşma, araştırma ve ifade alanı sunmaya devam ediyor.

Türkiye’de kitap ve tasarım ilişkisini odağına alan Tasarımcının Notu sergisi 2 Şubat’a dek Salt Beyoğlu’nda ziyarete açık olacak. Lumbardhi Vakfı iş birliğinde düzenlenen ve Kosova ile Makedonya odağında Yugoslavya’da Türkçe konuşan topluluğun az bilinen tarihine ışık tutan Sosyalizme Tercüme ise 23 Şubat’a kadar Salt Galata’da yer alacak.

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Salt Beyoğlu ve Salt Galata yapılarındaki 2025 sergileri ile paralelindeki programlar, ekoloji ve eleştirel hayvan çalışmalarının yanı sıra Türkiye sinemasında toplumsal gerçekçilik ve kültürel dinamiklerle bağlantılı dönüşümlere odaklanacak. Salt Sanatsal Araştırma ve Üretim Destek Programı Merve Mepa, Ali Taptık, Aslı Uludağ

BBVA Vakfı iş birliğiyle düzenlenen Salt Sanatsal Araştırma ve Üretim Destek Programı kapsamında seçilen projeler, Mart-Haziran aylarında Salt Galata’da sunulacak. Sergide Sanatsal Araştırma Fonu kapsamında Aslı Uludağ’ın araştırma projesi Geothermalisms; Üretim Fonu kapsamında ise Ali Taptık’ın Looking at Osmanbey: Social and Spatial Entanglements of Fashion Trade ve Merve Mepa’nın An Interwoven Network: Threads and Trace projeleri yer alacak. Araştırma ve üretim için bir platform oluşturarak sanatçılar ile topluluklar arasındaki etkileşimi teşvik etmeyi amaçlayan Salt Sanatsal Araştırma ve Üretim Destek Programı’nın yeni dönem başvuruları ise yakında duyurulacak.

Hayvanların Yaşamı İlk olarak 2024'te Museum of Contemporary Art Antwerp’te (M HKA) sunulan Lives of Animals [Hayvanların Yaşamı] sergisi, Nisan-Ağustos aylarında Salt Beyoğlu’nda yer alacak. Joanna Zielińska’nın Salt iş birliğiyle programladığı sergide, Türkiye’de yaşayan araştırmacı ve sanatçıların üretimlerinin de dâhil olduğu bir seçki sunulacak. Salt’ın üyesi olduğu Avrupa müzeler konfederasyonu L’Internationale’nin Museum of the Commons [Müşterekler Müzesi] projesi kapsamında hazırlanan sergi, son yirmi yılda dünya çapında yeni bir akademik disiplin olarak öne çıkan eleştirel hayvan çalışmalarına odaklanarak, bu konu etrafındaki temsilleri ve kültürel tahayyülleri irdeleyecek.

REKLAM Anadolu’nun Bitki Mirası Anadolu’nun Bitki Mirası sergisi, Flora Araştırmaları Derneği Bitki Ressamları Komitesi tarafından American Society of Botanical Artists iş birliğiyle, Salt ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Mayıs-Ağustos aylarında Salt Beyoğlu, Mutfak’ta yer alacak sergi, Anadolu’nun coğrafi zenginliğinden kaynaklanan bitki çeşitliliğini araştırmaya ve korumaya yönelik çalışmalar etrafında şekillenecek.

Karanlık Dünya Mike Bode, Caner Yalçın .png İsveçli sanatçı Mike Bode ve senarist Caner Yalçın’ın, Türkiye’nin erken dönem toplumsal gerçekçi sineması üzerine yürüttüğü araştırma ve sergi projesi, Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun senaryosunu yazdığı ve Metin Erksan’ın yönettiği Karanlık Dünya (1953) filmini merkeze alıyor: Başrollerinde Âşık Veysel, Ayfer Feray ile Kemal Bekir’in yer aldığı filmin arka planında Anadolu’daki toplumsal ve ekonomik koşulların ipuçları görülür. Ancak film, sansür nedeniyle vizyona girememiş ve çok az izleyiciye ulaşabilmiştir. 1950’ler Türkiye’sinde kırsal kesimin yaşam koşullarını yansıtan ve toplumsal gerçekçi sinemanın erken örneklerinden biri olan bu filmin eksik parçalarının izini süren sergi, Temmuz-Kasım aylarında Salt Galata’da sunulacak.

REKLAM Salt Araştırma Salt Araştırma Grafik Tasarım Arşivi kapsamında, dijitalleştirme ve kataloglama çalışmaları devam eden Sadık Karamustafa ve Bülent Erkmen arşivlerinin 2025’te çevrimiçi erişime açılması planlanıyor. Ayrıca 1950 sonrası Türkiye sanat tarihine odaklanan Sanat Arşivi kapsamında Komet ve Fulya Erdemci arşivleri; 20. yüzyıl Türkiye’sinde mimarlık ve tasarımın gelişimine katkı sunmuş uzmanların mesleki ve kişisel arşivlerinden belgeleri içeren Mimarlık ve Tasarım Arşivi kapsamında ise Erdoğan Elmas ile Ayla Karacabey arşivleri erişime açılacak.

2013’ten bu yana toplam 80 projeye destek sağlayarak özgün araştırmalara alan açan Salt Araştırma Fonları’nın 2025 başvuruları ise 14 Ocak’ta başlayacak. Garanti BBVA’nın ekonomi tarihi alanında sağlayacağı iki ek fonla birlikte bu yıl toplam sekiz proje desteklenecek. Kamu Programları Salt, 2025’te pratiğe dayalı araştırma yöntemlerinin çeşitliliğini benimseyen ve her yıl belirli bir tema etrafında geliştirilmesi planlanan bir kamu programı ve e-yayın projesi başlatıyor. Salt Beyoğlu’ndaki Forum alanında kamuya açık bir dizi programla başlayacak ve 2025 yılı sonunda yayımlanması planlanan bir e-yayın etrafında şekillenecek proje, farklı disiplinler üzerinden “su”ya odaklanacak. Haritalama çalışmaları, okuma grupları ve film gösterimlerinden oluşan program, katılımcıların katkılarıyla geliştirilecek. Disiplinlerarası iş birliğinin teşvik edileceği süreç sonucunda mimarlık, tasarım, toplum ve doğa bilimleri, aktivizm, edebiyat gibi farklı alanlardan perspektifleri bir araya getirerek suyun politik ve ekolojik boyutlarına dair çok katmanlı bir anlatının oluşturulması amaçlanıyor.

Salt Yorumlama kapsamında ise sergi turları ve atölyeler yıl boyunca devam edecek. Ayrıca Garanti BBVA desteğiyle yürütülen Bu son şansımız mı? gösterimlerinin yanı sıra Kütüphane Haftası, Dünya Mimarlık Günü, Kış Bahçesi etkinlikleri ile söyleşi, atölye, gösterim ve konuşma programları gerçekleştirilecek.