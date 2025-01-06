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        Haberler Dünyadan Salma Hayek saçını beyaz bıraktı - magazin haberleri

        Salma Hayek saçını beyaz bıraktı

        Salma Hayek, 82. Altın Küre Ödülleri kırmızı halısında bordo elbisesiyle şıklığını sergilerken, beyaz bıraktığı saçlarını gururla kameralara gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2025 - 12:12 Güncelleme: 06.01.2025 - 12:12
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        Saçını beyaz bıraktı
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        Hollywood'un Meksika asıllı yıldızı Salma Hayek, 82. Altın Küre Ödülleri'nde kırmızı halının en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

        58 yaşındaki ünlü oyuncunun, saçlarını boyatmayıp beyaz bırakmayı tercih ettiği görüldü.

        Kırmızı halıya özenle hazırlanan oyuncu, hafif dalgalı bıraktığı saçlarını kırlaşmış haliyle gururla sergiledi.

        Salma Hayek, 2023'te verdiği bir röportajda yaşlanmayla ilgili görüşlerini paylaşırken; "Yaşlanmanın çalışmayacağım anlamına geldiğini sanıyordum, çalışıyorum. Yaşlanmanın belki de artık aşık olmadığın anlamına geldiğini sanıyordum, âşık oldum" demişti.

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        Fransız milyarder François-Henri Pinault ile evli olan, 17 yaşında bir kız çocuğu annesi Hayek, yaşlanma süreciyle ilgili her şeyin hayal ettiğinden farklı olduğunu belirtmişti. Ünlü yıldız; "Esnekliğimi, çevikliğimi veya gücümü kaybettiğimi hissetmiyorum. Birisiyle yaşlanmanın güzel olduğunu söylemeliyim" ifadesini kullanmıştı.

        "30'lu yaşlarıma geldiğimde varoluşsal bir kriz yaşadığımı hatırlıyorum. 'Aman Tanrım. Hiçbir zaman tüm planlarımı gerçekleştiremeyeceğim. Hiçbir şeyim yok, ne kocam ne de çocuklarım' diyordum" şeklinde konuşan Salma Hayek, "Özellikle benim jenerasyonumdaki kadınlar için, 'Beş dakika içinde bir çocuğum olmazsa, anne olamayacağım' gibi düşünülüyordu" dedi.

        Salma Hayek, kızını 2007'de dünyaya getirdiğinde 41 yaşındaydı.

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        #Salma Hayek
        #Beyaz saç

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