Son yıllarda yapılan yatırımlar, koruma önlemleri ve çevre düzenlemelerinin yanı sıra tanıtım çalışmalarıyla bilinirliği artan ve 'Millet Bahçesi' projesi ile gündeme gelen Salda Gölü, dört günlük bayram boyunca tatilcilerin gözdesi oldu.