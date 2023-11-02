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        Haberler Televizyon Sakla Beni konusu nedir, uyarlama mı, gerçek hikaye mi? Star TV dizisi Sakla Beni nerede ve hangi şehirde çekiliyor?

        Sakla Beni konusu nedir ve gerçek hikaye mi? Star TV dizisi Sakla Beni nerede çekiliyor?

        Star TV'nin merakla beklenen yeni dizisi Sakla Beni, bu akşam ilk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu ve Cemre Baysel'in paylaştığı dizinin konusu, oyuncuları ve nerede çekildiğine dair tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2023 - 17:12 Güncelleme: 02.11.2023 - 17:12
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        • 1

          Televizyon dünyasında yeni sezon dizileri bir bir ekranlara gelmeye devam ediyor. Özgün bir senaryosu olan ve çekimleri İstanbul'da gerçekleştirilen Sakla Beni, bu akşam ilk bölümüyle izleyicilerle buluşacak. İşte, dizinin konusu, oyuncuları ve ilk bölümünün özetine dair detaylar!

        • 2

          SAKLA BENİ OYUNCULARI KİMLER?

          Dizinin oyuncu kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel, Asude Kalebek, Şenay Gürler, Ceyda Düvenci, Nilüfer Açıkalın, Sevinç Erbulak, Gökşen Ateş, Kamil Güler, Nizam Namidar, Sera Tokdemir, Edip Saner, Açelya Devrim Yılhan, Sıla Korkmaz, Emine Uyar ve Tamer Levent gibi birbirinden başarılı ve renkli isimler yer alıyor.

        • 3

          SAKLA BENİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

          Mete ve Naz, zengin ve güçlü ailelerinin gözbebeği çocuklarıdır. İkisi de şımartılmış, hayatta her istediğini almaya alışmıştır. Çocukluklarında ailelerin verdiği sözle başlayan hikayeleri, birbirlerinden kopamamalarıyla bugün evliliğe doğru akar.

          Fakat Naz’ın çocukluğundan beri yanında olan hizmetlisi İncila’nın ansızın Mete’nin karşısına çıkması, Mete’nin hayatta verdiği tüm kararları sorgulamasına neden olur. İncila ve Mete arasında yaşanan bu karşılaşma, Naz’ın tüm inatçılığıyla yazdığı bu hikayenin yönünü değiştirip Mete’nin gerçek aşkı bulmasını sağlayabilecek mi?

        • 4

          SAKLA BENİ 1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

          Naz'ın çocukluğundan beri bekleyip hayalini kurduğu gün gelmiştir; Mete evlenmek üzere yurt dışından dönecektir. İki aileyi de büyük bir telaş sarar. Bir kişi hariç; İncila. İncila, Naz'ın sağ kolu ve adeta yaşamdaki kum torbasıdır.

          Bu ikili birbirleri olmadan nefes almayı bile bilmeden büyümüştür. İşin kötüsü bu ikili kalplerinde de aynı aşkı büyütmüştür.

        • 5

          Naz için sevinmeye çalışsa da, düğün haberi İncila'nın kalbine hançer gibi saplanır. Fakat hayatın bu üçlü için hazırladığı sınav, İncila'nın düşündüğünden de ağırdır. Bu hissettiği acının henüz hiçbir şey olmadığını çok yakında anlayacaktır.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir

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