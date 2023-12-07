Sakız Adası'na nasıl gidilir, gezilecek yerler neresi? Sakız Adası kapı vizesi ücreti ne?

Yunanistan'a kapıda vize alarak gidilecek 10 ada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in görüşmesi sonrası merak konusu oldu. Peki, Sakız Adası'na nasıl gidilir? Sakız Adası kapıda vize ücreti ne kadar? İşte detaylar...