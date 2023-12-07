Sakız Adası'na nasıl gidilir, gezilecek yerler neresi? Sakız Adası kapı vizesi ücreti ne?
Yunanistan'ın Türk vatandaşlarına Ege'deki 10 ada için 7 günlük turist vizesi vereceğini açıklamasının ardından vatandaşların gündeminde "Sakız Adası'na nasıl gidilir, gezilecek yerler neresi? Sakız Adası kapı vizesi ücreti ne?" soruları yer aldı. İşte detaylar...
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Yunanistan'a kapıda vize alarak gidilecek 10 ada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in görüşmesi sonrası merak konusu oldu. Peki, Sakız Adası'na nasıl gidilir? Sakız Adası kapıda vize ücreti ne kadar? İşte detaylar...
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SAKIZ ADASI NEREDE?
Sakız Adası, Ege Denizi'nde bulunan, Yunanistan'a bağlı bir adadır. Türkiye'nin İzmir ili, Çeşme ilçesinden feribotla yaklaşık 1 saat 30 dakikada ulaşılabilen Sakız Adası, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlamaktadır.
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SAKIZ ADASINA NASIL GİDİLİR, VİZE ÜCRETİ NE KADAR?
Sakız Adası'na ulaşım için iki farklı seçenek bulunmaktadır:
Yunanistan Konsolosluğu tarafından belirlenen ve dönemsel olarak güncellenen Yunanistan kapı vizesi ücretleri akredite vize merkezleri ve seyahat acentalarına ödenmektedir. Vize ücretleri içerisine vize harç bedeli ve koordinasyon hizmet bedeli yer almaktadır. Bilinen son güncel vize ücreti 50 Euro'dur.
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SAKIZ ADASI'NDA GEZİLECEK YERLER