Sakın çöpe atmayın! İşte elma kabuğu değerlendirme yöntemleri!

ELMA SİRKESİ

Elma kabuğu sirkesi, hem lezzetli hem de sağlıklı bir sirkedir. Elma kabuğu sirkesi yapmak için, elma kabuklarını yıkayın ve ince ince doğrayın. Bir kavanoza elma kabuklarını ve sirkeyi ekleyin ve kavanozun ağzını kapatın. Kavanozu karanlık ve serin bir yerde 2-3 hafta bekletin. Ardından, sirkenin süzülmesini sağlayın ve cam şişelere doldurun.