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        Haberler Spor Futbol Almanya Sakatlığını atlatan Sacha Boey, bireysel antrenmanlara başladı - Futbol Haberleri

        Sakatlığını atlatan Sacha Boey, bireysel antrenmanlara başladı

        Alman ekibi Bayern Münih, ara transfer döneminde Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Sacha Boey'in yaşadığı sakatlığın ardından bugün bireysel antrenmanlara başladığını duyurdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 15:21 Güncelleme: 09.04.2024 - 15:21
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        Boey bireysel antrenmanlara başladı
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        Alman temsilcisi Bayern Münih, Fransız futbolcu Sacha Boey'in sakatlığını atlatıp bugün bireysel antrenmanlara başladığını açıkladı. Ara transfer döneminde Galatasaray’dan kadroya katılan Boey, sol arka uyluğundan yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalmıştı. Konuyla ilgili Bayern Münih'in sitesinden yapılan açıklamada, takımın Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Arsenal ile oynayacağı maç için Londra'da olduğu, Sacha Boey’in ise Almanya'daki antrenman tesislerinde bireysel çalışmalara başladığı bildirildi.

        23 yaşındaki futbolcu, ara transfer döneminde katıldığı Alman ekibiyle çıktığı 2 müsabakada toplamda 109 dakika sahada kaldı.

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