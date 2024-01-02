Sakatlığı atlatan Enes Ünal, aylar sonra sahalara döndü
İspanya La Liga karşılaşmasında Enes Ünal'a kavuşan Getafe evinde Rayo Vallecano'ya 2-0 yenildi
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İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (LaLiga) 19. haftanın açılış maçında Enes Ünal'ın takımı Getafe, sahasında Rayo Vallecano'ya 2-0 mağlup oldu.
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Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 45+1 ve 47. dakikalarda Sergio Camello kaydetti.
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Getafe'de 40. dakikada Juanmi Latasa, 50. dakikada Mason Greenwood, 70. dakikada ise Damian Suarez kırmızı kart gördü.
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Geçen yılın mayıs ayında sağ dizinden sakatlanan ve ameliyat edilen milli futbolcu Enes Ünal, bu maçla birlikte sahalara geri döndü.
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Mücadelenin 69. dakikasında oyuna dahil olan Enes, yaklaşık 7,5 ay sonra ilk kez süre aldı.
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Rayo Vallecano bu galibiyetle puanını 23'e yükseltirken, Getafe ise 26 puanda kaldı.
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