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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Sakaryaspor Sakaryaspor teknik direktörü Tuncay Şanlı: "Bartuğ Elmaz'ı aramızda görmek isteriz" - Futbol Haberleri

        Sakaryaspor teknik direktörü Tuncay Şanlı: "Bartuğ Elmaz'ı aramızda görmek isteriz"

        Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı ancak düzenli forma şansı bulamayan Bartuğ Elmaz'a Sakaryaspor talip oldu. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, İsmail Kartal ile görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, "Onu isteyen birçok kulüp var, Süper Lig takımları da var. Olursa tabii aramızda görmek isteriz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 11:21 Güncelleme: 10.01.2024 - 11:21
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        Tuncay Şanlı'dan Bartuğ itirafı
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        Trendyol Süper Lig'de lider Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı ancak fazla forma şansı bulamayan Bartuğ Elmaz'ın talibi Sakaryaspor oldu. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, İsmail Kartal ile görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, "Süper Lig takımları ile beraber onu isteyen birçok kulüp var. Olursa tabii aramızda görmek isteriz" dedi.

        Antalya kampından dönen Sakaryaspor, Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör Tuncay Şanlı gözetiminde Göztepe maçının hazırlıklarına devam ediyor. Bir bölümü basına açık olan antrenmanda yeşil-siyahlı takım, ısınma hareketlerine koşu ile başladı. Antrenman; taktik, teknik ve dinamik ısınmayla devam etti. Sakaryaspor, Göztepe ile 12 Ocak Cuma günü saat 20.00’da Yeni Atatürk Stadyumu’nda karşılaşacak. Sakarya temsilcisi bu karşılaşmadan 3 puan almayı hedefliyor.

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        "GÜZEL BİR KAMP DÖNEMİ GEÇİRDİK"

        Kamp süreci ve takımın durumu hakkında bilgilendirmelerde bulunan Tuncay Şanlı, "Güzel bir kamp dönemi geçirdik, en önemlisi hava çok iyiydi. O açıdan da önemliydi. Hem mental hem de fizik olarak oyuncuların geri bildirimleri bizim için değerliydi. Oyun formatımızın üzerinde güzel bir çalışma oldu. Çok keyifli bir ortamda çalıştık. Döndük, devam ediyoruz çünkü cuma günü maçımız var. Oyuncu grubuma teşekkür etmem gerekiyor, hiçbir sorun yaşamadık. Güzel de bir test maçı yaptık, oradan da istediklerimizi aldık. Şimdi bugünden itibaren Göztepe maçına hazırlanıyoruz" dedi.

        "BARTUĞ ELMAZ'I ARAMIZDA GÖRMEK İSTERİZ"

        Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ancak forma şansı bulamayan Bartuğ Elmaz'a Sakaryaspor talip oldu. Teknik Direktör Tuncay Şanlı ise kamp süreci ve transfer hakkında konuştu. 41 yaşındaki teknik adam, kampın iyi geçtiğini ve Bartuğ Elmaz ile ilgili olarak Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile görüşme gerçekleştirdiğini söyledi. Şanlı, "Kısa bir görüşmem oldu Bartuğ ile alakalı. Önemli ve özel bir yetenek. Zaten başkanımız ve yönetimimiz de transfer ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Ben çok fazla karışmıyorum diyebilirim ama Bartuğ ile ilgili öyle bir diyaloğa geçtim. Herhangi bir gelişme yok, sadece haber verecekler. Çünkü onu isteyen birçok kulüp var, Süper Lig takımları da var. Olursa tabii aramızda görmek isteriz. Şu anda bizim tek hedefimiz ve odak noktamız cuma akşamı oynayacağımız Göztepe maçı. Oyuncularımızın da tek odak noktası Göztepe maçı. Herhangi bir transfer veya farklı bir şey konuşmuyoruz biz sadece işimizi yapıyoruz ve Göztepe maçına da en iyi şekilde hazırlanacağız" diye konuştu.

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