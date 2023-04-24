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Sakaryaspor - Boluspor: 1-1 (MAÇ SONUCU)

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında karşı karşıya gelen Sakaryaspor ile Dyorex Boluspor 1-1 berabere kaldı.

Giriş: 24.04.2023 - 22:30 | Güncelleme: ABONE OL
Sakaryaspor - Boluspor: 1-1 (MAÇ SONUCU)
AA

Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında sahasında Dyorex Boluspor ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Mert Güzenge, Candaş Elbil, Mehmet Şengül

Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Çağlayan Menderes (Dk.46 Donkor), Kasongo, Burak Süleyman (Dk. 90+1 İsmail Erdoğan), Dimitrov, Nalepa, Milosevic (Dk. 46 Hakan Yavuz), İbrahim Has(Dk. 46 Mehmet Akyüz), Bülent Uzun, Oğuz Yıldırım (Dk. 84 Oğuzhan Akgün), Ümit Kurt

Dyorex Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tugay Kaçar, Ngandu (Dk. 66 Furkan Demir), Bregu, Oulare, Landel, Mehmet Zahit Çınar(Dk. 82 Bülent Cevahir), Batuhan İşçiler, Burak Asan (Dk. 74 Abdurrahman Canlı), Berk Yıldız, Posmac,

Goller: Dk. 40 Bregu (Penaltıdan) (Dyorex Boluspor), Dk. 87 Mehmet Akyüz (Sakaryaspor)

Sarı kart: Dk. 36 Çağlayan Menderes, Dk. 73 Burak Süleyman (Sakaryaspor), Dk. 37 Çağlar Şahin Akbaba, Dk. 47 Tugay Kaçar, Dk. 58 Mehmet Zahit Çınar (Dyorex Boluspor)

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