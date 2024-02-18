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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Sakaryaspor: 3 - Çorum FK: 1 |MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Sakaryaspor: 3 - Çorum FK: 1 |MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Sakaryaspor, evinde Çorum FK'yı 3-1 mağlup etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 18:52 Güncelleme: 18.02.2024 - 18:54
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        Sakaryaspor, Del Valle ile 3 puanı aldı
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        Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Sakaryaspor ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Sakaryaspor 3-1'lik skorla kazandı.

        Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri 5'te Burak Süleyman, 77 ve 90+4. dakikalarda attı.

        Bu sonucun ardından ev sahibi ekip puanını 40'a yükseltti. Çorum FK ise 35 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Sakaryaspor deplasmanda Eyüpspor'a konuk olacak. Çorum FK ise evinde Bodrum FK'yı ağırlayacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        5. dakikada Dimitrov'un sol kanatta ortasında ceza sahası içinde Burak Süleyman kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu. 1-0

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        63. dakikada Çorumspor atağında topla buluşan Ahmet Sağat, ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu dışarı gönderdi.

        77. dakikada Koray Kılınç’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Del Valle'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

        89. dakikada Çorumspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Eren Aydın, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

        90+4. dakikada topla buluşan Del Valle'nin vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-1

        Hakemler: Davut Dakul Çelik, Seyfettin Ünal, Mehmet Şengül

        Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Çağlayan Menderes, Bülent Uzun, Donkor, Oğuz Yıldırım, Rotman, Sinan Kurt, Simon (Samed Onur dk. 53), Dimitrov (Koray Kılınç dk. 76), Kasongo (Del Valle dk. 46), Burak Süleyman (Muhammed Himmet Ertürk dk. 71)

        Yedekler: İbrahim Demir, Berat Can Şanlı, Erdi Dikmen, Bülent Cevahir, Berat Badak

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        Teknik Direktör: Tuncay Şanlı

        Çorumspor: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat (Suat Kaya dk. 84), Ologo, Toure, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak (Verheydt dk. 59), Nalepa (Hakan Barış dk. 84), Ozan Sol (Ahmet İlhan Özek dk. 59), Geraldo, Ahmet Sagat (Eren Aydın dk. 76)

        Yedekler: Ali Türkan, Landre, Adem Doğan, Süleyman Luş, Gökhan Karadeniz,

        Teknik Direktör: Serkan Özbalta

        Goller: Burak Süleyman (dk. 5), Del Valle (dk. 77, dk. 90+4) (Sakaryaspor), Eren Aydın (dk. 89) (Çorumspor)

        Sarı kartlar: Erkan Kaş, Verheydt (Çorumspor), Çağlayan Menderes, Samed Onur (Sakaryaspor)

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