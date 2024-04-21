Sakaryaspor: 2 - Keçiörengücü: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Sakaryaspor, evinde Keçiörengücü'nü ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti. Sakaryaspor, Yonathan Del Valle'nin golleriyle galip geldi ve puanını 54'e yükseldi. Keçiörengücü, Melih İnan ile tek gol bulurken 36 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Sakaryaspor ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 2-1'lik skorla Sakaryaspor kazandı.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 18 ve 45. dakikalarda Yonathan Del Valle attı. Keçiörengücü'nün tek golünü ise 66. dakikada Melih İnan kaydetti.
Bu sonucun ardından Sakaryaspor puanını 54'e yükseltti. Keçiörengücü ise 36 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Sakaryaspor, Giresunspor'a konuk olacak. Ankara temsilci ise evinde Ümraniyespor'u ağırlayacak.