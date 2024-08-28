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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Sakaryaspor Sakaryaspor: 0 - Amed SK: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Sakaryaspor: 0 - Amed SK: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Sakaryaspor ile Amed SK, 0-0 berabere kaldı. İki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Bu sonucun ardından Sakaryaspor haftayı 3 puanla kapatırken, Amed SK ise 2 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2024 - 23:24 Güncelleme: 28.08.2024 - 23:24
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        Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Sakaryaspor ile Amed SK karşı karşıya geldi. Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.

        İki takımın da pozisyonlara girdiği karşılaşmada gol sesi çıkmadı.

        Bu sonucun ardından Sakaryaspor puanını 3'e yükseltirken, Amed SK ise 2'ye yükseltti.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Sakaryaspor, Çorum FK'ya konuk olacak. Amed SK, evinde Kocaelispor'u ağırlayacak.

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