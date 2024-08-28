Sakaryaspor: 0 - Amed SK: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Sakaryaspor ile Amed SK, 0-0 berabere kaldı. İki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Bu sonucun ardından Sakaryaspor haftayı 3 puanla kapatırken, Amed SK ise 2 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Sakaryaspor ile Amed SK karşı karşıya geldi. Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.
İki takımın da pozisyonlara girdiği karşılaşmada gol sesi çıkmadı.
Bu sonucun ardından Sakaryaspor puanını 3'e yükseltirken, Amed SK ise 2'ye yükseltti.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Sakaryaspor, Çorum FK'ya konuk olacak. Amed SK, evinde Kocaelispor'u ağırlayacak.