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Japon otomotiv üreticisi Toyota'nın c-segment sedan modeli Corolla'ya, bir takım yeni özellikler eklendi.

Yapılan açıklamaya göre, Toyota'nın Sakarya'da üreterek dünyaya ihraç ettiği modeli Corolla’nın yeni model yılında X-Pack versiyonları için yeni tasarıma sahip 17 inç alüminyum jant seçenekleri bulunuyor.

Ayrıca, Corolla Sedan’ın hali hazırda Passion X-Pack versiyonunda sunulan ambiyans aydınlatma özelliği, Flame ve Flame X-Pack paketlerinde yer alacak.

Flame, Flame X-Pack ve Passion X-Pack versiyonlarında Akıllı Giriş ve Çalıştırma özelliğine ek güvenlik geliştirmeleri gelirken, tüm versiyonlarda USB-C tipi girişlere de yer veriliyor.

Verilen bilgiye göre, Corolla Sedan’ın yeni renk seçenekleri arasında Galaksi Beyazı ve Parlak Gümüş Gri renkleri de tercih edilebilecek.

Corolla sedanın, yeni model yılında da Vision, Dream, Flame, Flame X-Pack ve Passion X-Pack versiyonlarıyla Türkiye yollarına çıkacağı kaydedilirken, aracın yenilenen tasarım detayları ve yeni teknolojileriyle birlikte satışa sunulmaya başlandığı belirtildi.