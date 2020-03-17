AA

Yılın ikinci ayında ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.1 artıran Sakarya, Şubat'ta 53 ilin toplam rakamından daha fazla dış satım yaparak Türkiye ekonomisine katkı sağladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Sakarya, ihracat sıralamasında İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, Gaziantep ve Ankara'nın ardından 7'inci basamaktaki yerini korudu.

Otomotiv sektörü başta olmak üzere demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, makine ve aksamları endüstrisine ev sahipliği yapan Sakarya, Şubat'ta 121 ülke ve 5 serbest bölgeye 505 milyon 632 bin dolarlık ihracat payıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.1 artış yakaladı.

İHRACATTA EN BÜYÜK PAY OTOMOTİVİN

Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi şirketlere ev sahipliği yapan kentin Şubat ihracatında en büyük pay, yüzde 92.1 ile yine otomotiv sektörü oldu.

Sektörün yılın ikinci ayındaki ihracatı, 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 13.69 artışla 466 milyon 110 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

İhracatta ikinci sırada 7 milyon 311 bin dolarla demir ve demir dışı metaller yer aldı. Bu sektörü 5 milyon 293 bin dolarla "makine ve aksamları", 5 milyon 265 bin dolarla "iklimlendirme sanayi", 4 milyon 601 bin dolarla "kimyevi maddeler ve mamulleri" izledi.

EN FAZLA İHRACAT İNGİLTERE'YE

TİM verilerine göre söz konusu dönemde kentten en fazla ihracat 68 milyon 17 bin dolarla Birleşik Krallık'a gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı dönemine göre kentten bu ülkeye yapılan ihracatta yüzde 43,07 artış yaşandı.

Sakarya'nın en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke ise 49 milyon 214 bin dolarla İspanya oldu. Bu ülkeye 2019 yılı şubat ayında yapılan ihracat, bu yılın aynı döneminde yüzde 61.41 arttı.

Bu ülkeleri 46 milyon 894 bin dolarla Fransa, 41 milyon 582 bin dolarla İtalya ve 33 milyon 861 bin dolarla Almanya izledi.

Söz konusu ülkeler arasında en fazla ihracat artışı yüzde 61.41 ile İspanya'ya satışta kaydedildi.