Sakarya’nın Karasu ve Kocaali İlçelerinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle Maden Deresi ve Melen Deresinde taşkın yaşandı. Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre, sel nedeniyle başta tarım arazileri olmak üzere ev ve işyerleri sular altında kalırken Kocaali ve Düzce’ye bağlı Akçakoca İlçelerini birleştiren D-010 Karayolu da sular altında kaldı.

Ulaşıma kapanırken çöken köprü sebebiyle mahsur kalan vatandaşlar askeri helikopterle kurtarıldı. Kurtarılan 2 vatandaş kontrol amacıyla Kocaali Devlet Hastanesine kaldırılırken AFAD ve Jandarma ekipleri mahsur kalan diğer vatandaşların kurtarılması için çalışma başlattı.

YARDIM İSTEDİ

Düzce’ye bağlı Akçakoca İlçesinde de etkili olan yağış sebebiyle 100 büyükbaş hayvanını otlatmak için evinden ayrılan 1 kişinin kaybolduğu öğrenilirken tamamen sular altında kalan Kocaali İlçesine bağlı Caferiye Mahallesinde yaşayan bir kadın sosyal medya üzerinden paylaştığı video ile evinde mahsur kalan babaannesi için yardım istedi.