Sakarya'da motosiklet bariyere çarptı, sürücü öldü
Sakarya Karasu'da sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, bariyere çarparak metrelerce sürüklendi. Kaza sırasında motosikletten düşerek yola savrulan sürücü hayatını kaybetti
Sakarya'nın Karasu ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
D-650 karayolu Adapazarı istikametinde seyreden Alperen Şimşek'in (22) kullandığı motosiklet, Tuzla Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
Sürücü yola savrulurken, motosiklet aydınlatma direğine çarptıktan sonra yaklaşık 200 metre sürüklendi. İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Şimşek’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, Karasu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaza yerine gelen Şimşek'in yakınları, sinir krizi geçirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.