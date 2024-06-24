Sakarya'da Kurban Bayramı tatilinde 24 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Açıklamada, "Karadeniz'in mavi incisi' Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerimizde bayram tatili boyunca büyük hassasiyetle çalıştık ve cankurtaranlarımız özverili çalışmalarıyla bayramın hüzne dönüşmesini engelledi. Geniş kadrosuyla vatandaşlarımız için huzuru ve güveni sağlayan cankurtaranlarımız, kayıpsız bir sezon için bölgede hayat nöbetini sürdürecektir." ifadeleri kullanıldı.