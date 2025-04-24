Sakarya'da kaza: 1'i ağır 7 yaralı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı
Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı 15 Temmuz Camili Mahallesi mevkisindeki ışıklı kavşakta B.T. idaresindeki otomobil ile E.D. yönetimindeki otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki Ü.B, S.A, F.D, N.D. ve S.D, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Sürücü B.T'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.