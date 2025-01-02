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        Haberler Gündem Sakarya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü - Güncel haberler

        Sakarya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 18:49 Güncelleme: 02.01.2025 - 18:49
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        Devrilen traktörün sürücüsü öldü
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        Yaşar G. (61) idaresindeki traktör, Kuzuluk Mahallesi Kızılcık yolu mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Yaşar G'nin cenazesi, Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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