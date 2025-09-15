Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Sakarya'da cankurtaranlar sezonu "kayıpsız" kapattı | Son dakika haberleri

        Sakarya'da cankurtaran ekipleri yaz sezonunu "kayıpsız" kapattı

        Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan Kaynarca, Karasu ve Kocaali ilçelerindeki sahillerde görev yapan cankurtaran ekipleri, görev yaptıkları alanlarda yaz sezonunu can kaybı yaşanmadan tamamladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2025 - 18:05 Güncelleme: 15.09.2025 - 18:05
        Sakarya'da cankurtaranlar sezonu "kayıpsız" kapattı
        Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, kentin kuzeyindeki 3 ilçenin 53 kilometrelik sahil şeridinde 1 Haziran'dan itibaren görev yapan 75 kişilik cankurtaran ekibi için veda programı düzenledi.

        Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük subasar ormanı özelliği taşıyan Acarlar Longozu'nda yapılan programa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ziya Cevherli, İtfaiye Daire Başkanı Vedat Selamet, İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amiri Samet Karaca, daire personeli ve cankurtaran ekibi katıldı.

        Ekip üyeleriyle vedalaşan Cevherli ve Selamet, gösterdikleri üstün başarıdan ötürü teşekkürlerini iletti.

        Ziya Cevherli, ekiplerin, 1 Haziran'da başlayıp 15 Eylül'de sonlanan sezonu hiçbir can kaybı yaşanmadan başarıyla tamamladığını belirterek, "Büyükşehir Belediyemiz, 2014'ten beri bu takdire şayan görevi Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahilinde ifa ediyor. Cankurtaran ekibine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birçok boğulma vakası oldu ama hiçbir şekilde can kaybı yaşanmadı. Bu başarı, buradaki gençlerimizindir" dedi.

        Vedat Selamet de cankurtaran ekibi olarak, Karasu, Kocaali ve Kaynarca bölgelerinde 46 kulede, 7 jet ski, 1 zodyak bot, 2 ATV, 75 cankurtaran personeliyle 105 gün süreyle hizmet ettiklerini anlattı.

        "Bu süre içerisinde ekiplerimiz 484 boğulma olayında hayat timi görevini yaparak insanları hayata döndürdüler" diyen Selamet, 132 kayıp çocuğun ailelerine teslim edildiğini, toplam 616 olay ve sıfır kayıpla sezonu başarıyla kapattıklarını dile getirdi.

        Ekiplere, görevlerini cansiperane şekilde yerine getirmelerinden ötürü teşekkür eden Selamet, "2024 yılının yazında da sıfır kayıpla sezonu kapatmıştık. Bu hedefin üst üste devam etmesi için çalışmalarımız sürecek" diye konuştu.

        Açıklamaların ardından Cevherli ve Selamet, cankurtaran ekibi ve beraberindekilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

