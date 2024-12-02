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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sakarya'da acı olay: Alabora olan teknedeki baba boğuldu, oğlu yüzerek kurtuldu | Son dakika haberleri

        Karasu'da alabora olan teknedeki baba boğuldu, oğlu yüzerek kurtuldu

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde alabora olan teknedeki baba boğuldu, oğlu yüzerek kurtuldu. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 20:49 Güncelleme: 02.12.2024 - 20:51
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        Acı olay! Teknedeki baba boğuldu, oğlu kurtuldu
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        Sakarya’nın Karasu ilçesinde Erol (68) ve oğlu Okan Çiftçi’nin (37) balık tutmak için denize açıldığı 4 metrelik tekne, dalgalar nedeniyle alabora olup, battı. Okan Çiftçi yüzerek kıyıya ulaşırken, babası Erol Çiftçi boğuldu.

        Olay, akşam saatlerinde Karasu ilçesine bağlı Haralomba mevkisinde meydana geldi. Erol Çiftçi, oğlu Okan Çiftçi ile birlikte balık tutmak için 4 metrelik tekneyle denize açıldı. Tekne, dalgalar nedeniyle alabora olup, battı, baba ve oğlu denize düştü.

        Erol Çiftçi dalgalara kapılırken, oğlu ise yüzerek kıyıya ulaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 15 dakika dalgalarla boğuşan Erol Çiftçi, daha sonra kıyıya doğru sürüklenmeye başladı.

        Ekipler, Erol Çiftçi’yi sudan çıkardı. Çiftçi, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Erol Çiftçi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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