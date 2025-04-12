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        Haberler Gündem Güncel Sakarya'da 11 kişi gıda zehirlenmesi geçirdi | Son dakika haberleri

        Sakarya'da gıda zehirlenmesi: 11 kişi hastanelik oldu

        Sakarya'da 10'u lise öğrencisi olmak üzere 11 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 02:39 Güncelleme: 12.04.2025 - 02:40
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        Sakarya'da 11 kişi gıda zehirlenmesi geçirdi
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        Adapazarı ilçesinde bulunan Atatürk Anadolu Lisesi'nden 10 öğrenci ile 1 vatandaşta, dışarıdan tavuklu pilav yedikten sonra mide bulantısı, ağrı ve ishal şikayetleri başladı.

        AA'nın haberine göre; gıda zehirlenmesinden şüphelenen 11 kişi hastanelere başvurdu. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #sakarya
        #haberler
        #adapazarı
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