Sakarya'da 11 kişi gıda zehirlenmesi geçirdi

Sakarya'da gıda zehirlenmesi: 11 kişi hastanelik oldu
Sakarya'da 10'u lise öğrencisi olmak üzere 11 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
Giriş: 12.04.2025 - 02:39 Güncelleme: 12.04.2025 - 02:40
Adapazarı ilçesinde bulunan Atatürk Anadolu Lisesi'nden 10 öğrenci ile 1 vatandaşta, dışarıdan tavuklu pilav yedikten sonra mide bulantısı, ağrı ve ishal şikayetleri başladı.
AA'nın haberine göre; gıda zehirlenmesinden şüphelenen 11 kişi hastanelere başvurdu. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.
*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.
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