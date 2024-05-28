Şakalaşırken tramvayın altına düştü
İstanbul Sultangazi'de 13 yaşındaki çocuk arkadaşlarıyla şakalaşırken tramvayın altına düştü. Olay yerinde müdahale edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi
Sultangazi'de tramvaydan indikten sonra arkadaşlarıyla şakalaşan Ahmet Murat Şahin (13) tramvayın hareket etmesiyle dengesini kaybederek raylara düştü.
Hastaneye kaldırılan Şahin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, 16.15 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. T4 Mescid-i Selam-Topkapı Tramvay Hattı, Hacı Şükrü durağında tramvaydan inen Ahmet Murat Şahin(13) arkadaşlarıyla şakalaşmaya devam etti. Tramvayın hareket etmesi ile Şahin dengesini kaybederek tramvay raylarına düştü.
Tramvayın duraktan ayrılmasının ardından Şahin'in raylara düştüğü anlaşıldı. ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şahin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.